Erstmals eine Chefin bei der WTO

Ausgeschieden sind in der zweiten Bewerberrunde damit Amina C. Mohamed (59) aus Kenia, Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (53) aus Saudi-Arabien und Liam Fox (59) aus Großbritannien. Die Wahl soll im Konsens erfolgen, notfalls ist auch eine Abstimmung möglich.

Krise der Institution

Die WTO, die die Liberalisierung des Welthandels zum Wohl aller Länder fördern will, steckt in der tiefsten Krise seit der Gründung 1995. Generaldirektor Roberto Azevedo war Ende August zurückgetreten, aus persönlichen Gründen, wie er sagte. Tage später heuerte der Brasilianer bei der Getränkefirma PepsiCo für ein Millionensalär an.

Hauptaufgabe der neuen Generaldirektorin wird eine von den USA getriebene, aber auch von vielen anderen Ländern geforderte Reform sein. Die USA haben mit dem Austritt gedroht. Die erfolgreichste Einrichtung der WTO, die Streitschlichtung bei Handelsstreitigkeiten zwischen Regierungen, ist seit fast einem Jahr teilweise gelähmt, weil die USA die Nachbesetzung von Stellen blockieren.