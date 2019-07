Erstmals seit 2008: US-Notenbank Fed senkt Zinsen

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet gesenkt. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" werde um 0,25 Prozentpunkte auf 2,00 bis 2,25 Prozent reduziert, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Es ist die erste Zinssenkung seit Dezember 2008. Zudem kündigte die Notenbank die Drosselung ihres Anleihenprogramms noch für August an. Das sind zwei Monate früher als geplant.

"Angemessen handeln"

Die Währungshüter erklärten, „angemessen handeln zu wollen“, um das Wachstum zu stützen. Die Zinsentscheidung fiel jedoch nicht einstimmig. Der Präsident des Fed-Bezirks Boston,

Eric Rosengren, und seine Kollegin aus Kansas City, Esther George, plädierten dafür, das Zinsniveau beizubehalten.

Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Angesichts der Abkühlung der Weltwirtschaft und schwelender Handelskonflikte hatte sich der Schritt abgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte die Fed noch vier Mal die Zinsen angehoben. Der Leitzins, die sogenannte Federal Funds Rate, ist der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken über Nacht Geld leihen. Eine Senkung des Zinssatzes verbilligt Kredite, weswegen Firmen leichter investieren können und viele Bürger weniger für Schuldendienst ausgeben müssen und damit mehr Einkommen zur Verfügung haben.