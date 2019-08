Erste-Bank-Vorstand: „Nicht sparen, sondern investieren“

Viele Österreicher sind ratlos: wohin mit ihrem Geld (sofern ihnen nach den Ausgaben etwas übrig bleibt)? Seit Jahren sind die Zinsen im Keller. Hauptgrund dafür ist die Politik von Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank ( EZB), der damit die Konjunktur am Laufen halten und Ungleichgewichte zwischen den Euroländern ausgleichen wollte.

„Wir sind alle davon ausgegangen, dass mit Ende seiner Amtszeit im Oktober damit begonnen wird, an der Zinsschraube nach oben zu drehen“, sagte Erste-Bank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler in Alpbach zum KURIER. „Politische und in Folge wirtschaftliche Risiken haben nun aber eine Zinswende auf Eis gelegt.“ Draghi habe zu lange zugewartet.