„Erst planen, dann bauen“: Damit sich Kosten nicht auftürmen

Ob Krankenhaus Nord, Flughafen Wien oder AKH: Kostenexplosionen bei Großprojekten gibt es nicht nur in Österreich, sondern in fast allen Ländern – und daran hat sich in den vergangenen 70 Jahren nichts geändert, sagt Michael Monsberger, Professor an der Technischen Universität Graz und Spezialist für Gebäudetechnik.

Es gibt viele Gründe, warum es immer wieder dazu kommt. Einer der häufigsten: Die Beteiligten reden zu wenig miteinander. „Kooperatives Planen im Team ist wichtig“, sagt Monsberger. Bauherr, Architekt und Fachplaner haben zwar alle Wünschen, ziehen aber zu wenig an einem Strang. Zweitens müsse von realistischen Zeit- und Kostenrahmen ausgegangen werden. „Um große Projekte durchzubringen, werden oft zu optimistische Varianten angesetzt“, kritisiert Monsberger.

Vergessener Bereich

Ein wesentlicher Knackpunkt sei die Gebäudetechnik. Diese habe sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt und werde häufig unterschätzt. Hier gehe es um Stromkabel, Steuerungen, Leitungen und vieles mehr. Dieser Bereich mache oft bis zu 50 Prozent der Errichtungskosten aus. „Die Gebäudetechnik hat viele Schnittstellen mit anderen Bereichen, deshalb ist hier viel Koordination notwendig“, so Monsberger, der zu diesem Thema eine Studie erstellt hat. Dennoch werde auf eine Abstimmung oft verzichtet.

Mit fatalen Folgen, vor allem bei komplexen Gebäuden: Werden in den Wänden und Decken zum Beispiel Schlitze oder Durchbrüche für Leitungen vergessen, müssen diese nachher angebracht werden, und da wird es mühsam. Nicht nur, dass es viel aufwendiger ist, nachträglich ein Loch in eine Betonwand zu schremmen. Oft muss der Architekt oder der Statiker gerufen werden, ob das zu Komplikationen führen könne. „Nicht selten zieht das einen Rattenschwanz an Folgeprozessen mit sich“, so Monsberger. Bei großen Gebäuden könne es sich rasch um bis zu tausend Durchbrüche handeln.