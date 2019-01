Krankenhaus Nord: PR-Berater Kalina schließt Vertuschung aus

Die Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord hat sich am Dienstagvormittag mit der Kommunikation rund um das Großprojekt beschäftigt. Das Gremium befragte den ehemaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführer und nunmehrigen PR-Berater Josef Kalina, der den Krankenanstaltenverbund ( KAV) seit 2015 berät. Er beurteilte die Kommunikation über das Spital als erfolgreich.

Schließlich habe man es geschafft, dass nicht ausschließlich über die Kostensteigerungen und Terminverschiebungen berichtet worden sei, argumentierte Kalina. "Die Frage, wie schnell wird es fertig und was wird es kosten, ist eine Dauerfrage, die ununterbrochen die Kommunikation überlagert", so Kalina. Das Großprojekt sei von Beginn an von kritischer Berichterstattung begleitet worden, nicht erst seit 2014. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die positive Berichterstattung mit der Eröffnung des Krankenhauses zunehmen werde.