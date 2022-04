Ersatz für russisches Gas: Alternativen weiterhin gesucht

Eine Absage kam auch aus Elisabeth Köstingers Ressort, die zuletzt immer häufiger als „Rohstoffministerin“ tituliert wurde. Es sei dafür nicht zuständig, man solle sich – wie bereits vom Wirtschaftsministerium empfohlen – an das Umweltministerium wenden, hieß es seitens einer Sprecherin.

Doch allem Anschein nach dürfte das Vorhaben ohnehin nicht so einfach umzusetzen sein. Katars Staatsminister für Energie und Vorstandschef von Qatar Energy, Saad al-Kaabi, sagte unlängst auf einer Konferenz in der katarischen Hauptstadt Doha, dass die westlichen Staaten noch länger von Lieferungen aus Russland abhängig sein werden. Katar könne nicht unmittelbar helfen, dämpfte der Minister die Erwartungen. Niemand könne derzeit die russischen Lieferungen ersetzen, so Saad al-Kaabi.