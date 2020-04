Erntehelfer-Plattform vermittelte bisher 2.500 Personen

Über 400 Betriebe haben bei der Vermittlungsplattform bisher einen Bedarf von über 4.000 Arbeitskräften angemeldet. Einige Bauern haben einen präventiven Bedarf angemeldet, weil Gemüse oder Obst erst später geerntet wird.

Kritik an Charterflügen

Das Einfliegen von rumänischen Erntehelfern in Tirol Mitte April führte zu Kritik von SPÖ, FPÖ und Gewerkschaft. Ein Erntehelfer wurde auch positiv auf den Coronavirus getestet. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) stellte dann weitere Erntehelfer-Flüge in Frage. Heute Abend werden 138 rumänische Erntehelfer für die Marchfelder Spargelbauern mit einer AUA-Maschine am Wiener Flughafen landen. Der Niederösterreichische Gemüsebauverband würde gerne weitere Erntehelfer per Flugzeug oder Korridorzug aus Rumänien nach Österreich holen, weil noch Hunderte Arbeitskräfte fehlen würden.