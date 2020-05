Ernteerträge: Bestimmt von Glück und Zufall

Die heimischen Landwirte haben bei der Preisgestaltung für Mais oder Weizen nichts mitzureden. Auch wenn es sich dabei um die beiden wichtigsten Agrarpflanzen handelt: Die Mengen, die in Österreich erzeugt werden, sind viel zu gering, als dass sie die Weltmarktpreise in irgendeiner Art beeinflussen könnten.

Wenn hingegen Großproduzenten wie etwa die USA auf eine sehr gut Ernte hoffen, sorgt die Erwartung auf ein größeres Angebot für sinkende Preise an den wichtigen Agrar-Börsen in Paris oder Chicago. Dumm gelaufen für die Maisbauern in Österreich, wie die Preisentwicklung an der Agrar- Börse in Paris zeigt. Wenn dann auch noch der Wettergott zürnt und – wie im Sommer diesen Jahres – zunächst heftiger Regen und dann lange Trockenheit die Erträge deutlich reduzieren, geht es an die finanzielle Substanz.