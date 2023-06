Erneuerbaren-Strom übertraf im Mai Österreichs Strombedarf

"Durch die gute Produktion aus erneuerbaren Energiequellen konnte in Österreich ein Stromüberschuss produziert werden, der dazu führte, dass Österreich an jedem einzelnen Tag im Mai Strom ins Ausland exportieren konnte", sagte APG-Vorstand Gerhard Christiner laut Mitteilung. "Das ist in den letzten drei Jahren nicht ein einziges Mal vorgekommen."

Trotz der positiven Entwicklung warnte Christiner vor den Folgen einer unzureichenden Netzinfrastruktur. Im Mai musste an 16 Tagen in die Einsatzplanung der Pumpspeicherkraftwerke eingegriffen werden, weil die Netze zu schwach waren, um den Strom zu transportieren. Insgesamt gingen 18.320 MWh an potenzieller Speicherkapazität durch zu schwache Netze verloren. "Die beste Erzeugung durch Erneuerbare nützt uns nichts, wenn die zur Verteilung des Stroms notwendige Infrastruktur zu schwach oder nicht vorhanden ist", betonte der Technik-Vorstand der APG.