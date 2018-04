Ermittler fahren bei Porsche vor

von robert kleedorferZuerst VW, dann Audi, später Daimler, vor Kurzem BMW und nun auch Porsche. Im Abgasskandal kam es gestern, Mittwoch, an Standorten der Stuttgarter Volkswagen-Tochter zu Hausdurchsuchungen durch Staatsanwälte und Beamte. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Mitarbeiter und einen Vorstand der Porsche AG wegen des Verdachts des Betrugs und der strafbaren Werbung im Rahmen der Abgasreinigung von Dieselautos. Audi hatte große Sechszylinder-Dieselmotoren an Porsche geliefert, die dort etwa in Varianten des Cayenne eingesetzt werden.

Gesucht werde nach Beweisen in dem bereits seit Längerem laufenden Verfahren, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Durchsuchungen gab es dem Vernehmen nach auch bei Audi in Ingolstadt und in Neckarsulm. Bei den bisherigen Hausdurchsuchungen haben die Ermittler zwar viele Unterlagen gesichert. Konkrete Ergebnisse oder gar Anklagen sind bis dato aber ausgeblieben.

In der Zwischenzeit setzt sich die Talfahrt des Dieselantriebs bei den Neuzulassungen europaweit fort. Die Verkäufe von neuen Diesel-Pkw sanken laut Beratungsunternehmen EY in den fünf größten europäischen Absatzmärkten – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien – im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent, der Marktanteil liegt nun bei 40,8 Prozent. In Österreich sind es 43 Prozent (nach 53,4 Prozent).