Hoch hinaus mit Holz: Innviertler Firma setzt Projekte in aller Welt um

Das Bestreben von Firmen und Investoren, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, lässt sie auf den Baustoff Holz zurückgreifen. Denn ein Kubikmeter Brettschichtholz speichert 668 Kilogramm CO 2 , während eine Tonne Stahl zwei Tonnen CO 2 verursacht. Zwölf Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes stammen von der Baumaterial-Herstellung.

Nur wenige Holzbau-Unternehmen sind in der Lage, die Erfordernisse von Architekten und Bauplanern zu erfüllen. Deshalb erhält Wiehag Aufträge aus der gesamten Welt. Vor einem Jahr wurde in Singapore die neue Technological University Nanyang eröffnet, die 42.000 Quadratmeter Fläche auf zehn Ebenen umfasst. Die Vorgabe war ein komplett klimaneutraler Bau.

Ebenfalls 2023 wurde der Ascent-Tower in Milwaukee (USA) eröffnet. Es ist mit 100 Metern das höchste Holzgebäude der Welt. Die 19 Geschosse in Holzbauweise thronen auf sechs Stockwerken aus Beton, die den Bewohnern als Parkgarage dienen. Das Gebäude wird seine Rekordhöhe aber bald an den Atlassian-Tower abgeben müssen. In Sydney wird im nächsten Jahr ein 180 Meter hohes Hochhaus, eine Mischung aus Stahl und Holz, entstehen. Die Vorgabe des IT-Unternehmens Atlassian ist, dass der CO 2 -Ausstoß bei diesem Bau um die Hälfte reduziert wird.

Aber auch im näheren Umfeld erhält Wiehag immer mehr Aufträge. Die Firma Hargassner baut ein Parkhaus mit zehn Ebenen aus Holz. Die neue Team-7-Zentrale in Ried/I. ist in Holz gebaut. Die neue Geschäftsstelle von Red Bull Leipzig wird ein Holzbau sein. Das neue Zentrallager von Edelka in Marktredwitz mit einer Fläche von 100.000 Quadratmeter kommt ebenfalls von Wiehag.