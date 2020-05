Erdgas-Pipeline auf Schrumpfkurs

Der heimische Verbund besinnt sich wieder auf die nähergelegenen Märkte: Er wird seinen Anteil am 2007 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen EnerjiSA mit der türkischen Sabanci-Gruppe gegen Wasserkraftwerke in Deutschland und Österreich tauschen.

Der Aufsichtsrat des Verbund soll die Transaktion, die ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro umfassen soll, am Montagabend genehmigen. Den Verbund-Anteil an EnerjiSA wird die deutsche E. ON übernehmen, die im Gegenzug einen Teil ihrer Wasserkraftwerke an den Verbund abgeben will. Diese Wasserkraftwerke passen gut zum Verbund. Der Konzern hat schon 2009 13 Kraftwerke von der E. ON erworben. Für Analysten ist der Ausstieg aus der Türkei durchaus positiv. Das Engagement brachte zuletzt Verluste. Wesentlich ist auch der Verkaufspreis. In den Verbund-Büchern steht EnerjiSA mit mehr als 900 Millionen Euro.