Gasversorgung: Warum Katar die Nase voll hat von der EU

Wie wichtig ist Katar für die europäische Gasversorgung?

Durch die Sanktionen gegen Russland hat sich der europäische Gasmarkt komplett verändert. Ein großer Teil der Gasversorgung wird nun per Flüssiggas gestemmt, das mit Schiffen importiert wird. Katar zählt neben den USA und Australien zu den weltweit größten Exporteuren. Katars Anteil an den Flüssiggas-Importen der EU beträgt rund 11 Prozent. An den gesamten Gas-Importen hielt Katar im vergangenen Jahr 4,3 Prozent. Aus den USA bezog die EU rund vier Mal so viel Erdgas.