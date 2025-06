EU-Staaten wollen weitere Lockerungen beim Lieferkettengesetz

Die EU-Mitgliedstaaten setzen sich beim Lieferkettengesetz für weitere Zugeständnisse an die Wirtschaft ein. Neben des schon beschlossenen Aufschubs der Vorgaben auf 2028 verständigten sich die Vertreter der 27 Länder am Montagabend in Brüssel darauf, dass die Regeln für deutlich weniger Unternehmen gelten sollen. Die Firmen sollen zudem weniger Daten zu ihren Produktionsketten liefern müssen.

Für Firmen mit über 5.000 Beschäftigten und 1,5 Mrd. Euro Jahresumsatz

Mit dem Gesetz will die EU eigentlich Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und 450 Mio. Euro Jahresumsatz für Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung in ihrer Produktion in die Pflicht nehmen. Diese Schwelle wollen die Regierungen der EU-Länder nun anheben, auf mindestens 5.000 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von mindestens 1,5 Mrd. Euro.

Das entspräche einem Lieferkettengesetz, wie es derzeit in Frankreich in Kraft ist. Das deutsche Gesetz schreibt, wie bisher auf EU-Ebene vorgesehen war, Regeln für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten vor, die schwarz-rote Bundesregierung in Deutschland will es aber ohnehin abschaffen.