EU-Kommission will Gas-Importe aus Russland endgültig abdrehen

Die Europäische Kommission will im Juni ein Verbot neuer russischer Gasverträge bis Ende dieses Jahres vorschlagen. Zudem plant die Brüsseler Behörde, Importe aus bestehenden Verträgen mit Moskau bis Ende 2027 zu untersagen. Dies geht aus einem Reuters vorliegenden Entwurfsdokument hervor, das am Dienstag veröffentlicht werden sollte. Danach soll der Vorschlag für ein entsprechendes Gesetz im Juni präsentiert werden.

"Wenn der Ausstieg aus russischen Gasimporten im Einklang mit globalen Marktentwicklungen und zuverlässigen Lieferanten umgesetzt wird, dürfte er nur begrenzte Auswirkungen auf europäische Energiepreise und die Versorgungssicherheit haben", heißt es in dem Entwurf. Die Gesetzesvorschläge benötigen die Zustimmung des Europäischen Parlaments und einer qualifizierten Mehrheit der EU-Länder. Der Entwurf könnte vor der Veröffentlichung noch geändert werden.

Für Österreich erwartet E-Control-Vorstand Alfons Haber im Gespräch mit dem KURIER "keine unmittelbaren Auswirkungen". Denn, nach dem Lieferstopp für russisches Gas durch die Ukraine, beziehe Österreich ohnehin kein Gas von Moskau mehr. Konkrete Auswirkungen seien vielmehr in der Slowakei und Ungarn zu erwarten, weil beide Länder nach wie vor Pipeline-Gas aus Russland beziehen. Und in Ländern wie Spanien, Portugal und Frankreich, die LNG-Flüssiggas aus Russland per Schiff beziehen.