Eon-Chef: "Energiekrise nicht vorbei, Haushalte sollen mehr sparen"

Der Chef des deutschen Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, sieht die Energiekrise noch nicht als beendet an. Auch 2023 werde ein Krisenjahr sein, sagte Birnbaum am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Vor allem auch dank des für die Jahreszeit warmen Wetters gebe es derzeit einen vergleichsweise geringen Gasbedarf und einen enorm hohen Speicherstand. Es müsste viel passieren, dass Deutschland in diesem Winter noch ein Versorgungsproblem bekomme.