Lohnverrechnung wird einfacher

Seinen (Wahl-) Werbespruch von der Entfesselung der Wirtschaft wagt Finanzminister Michael Spindelegger mittlerweile nicht mehr in den Mund zu nehmen. Zu viel Häme hat er ihm eingebracht. Dennoch will er nun in diesem Bereich Zeichen setzen.

Im Gespräch mit dem KURIER kündigt er eine Vereinfachung der Lohnverrechnung an. Diese sei mittlerweile so kompliziert, dass selbst kleine Firmen nicht ohne Steuerberater auskommen. Arbeitnehmer wiederum haben kaum Chance, ihre Lohnabrechnung auf Richtigkeit zu überprüfen. Daher sollen die Bemessungsgrundlagen im ASVG und im Einkommenssteuergesetz bald harmonisiert werden.

Ein Beispiel: Schmutzzulagen sind nicht sozialversicherungspflichtig und von der Lohnsteuer befreit. Für Erschwernis- und Gefahrenzulagen zahlt man zwar ebenfalls keine Lohnsteuer, dafür aber Sozialversicherungsbeiträge. Logisch ist das nicht. Solche Befreiungsbestimmungen sollen künftig angeglichen werden.