Energieschub für digitale Zähler

Dem Verbund, Österreichs größtem Stromerzeuger aus Wasserkraft, macht der rasante Zuwachs an Wind- und Sonnenstrom in Mitteleuropa zu schaffen. Denn der massive Anstieg dieser erneuerbaren Energien, drücken den Preis für elektrische Energie an der Strombörse. Denn für den Börsenpreis sind die Betriebskosten ausschlaggebend und die sind bei Sonne und Wind nahe null. Die Folge: Das im Vorjahr fertiggestellte Gaskraftwerk Mellach des Verbund kann nicht gewinnbringend Strom produzieren. Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber hofft, bis zum vierten Quartal eine Reduktion des Gaspreises mit dem Russengas-Importeur EconGas ausverhandelt zu haben. "Wir brauchen die Gaskraftwerke für jene Zeiten, in denen kein Wind geht und keine Sonne scheint", sagt Anzengruber. Wegen der zu hohen Gaspreise aber verzögere sich der Gaskraftwerksbau in ganz Europa. Weil Gas zu teuer ist, sind in Deutschland vermehrt Braunkohlekraftwerke im Einsatz. Für den Anschluss der erneuerbaren Energien ist zudem der Ausbau der Stromnetze nötig. Dies sei mangels Genehmigungen kaum machbar, beklagt Anzengruber.