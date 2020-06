Europa kommt ins Hintertreffen

Im internationalen Konkurrenzkampf sind die hohen Energiekosten das Lohnthema von heute“, betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner bei einer Veranstaltung zum Thema Exportwirtschaft der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Die Produktion sei heute meist stark automatisiert, die Energiekosten schlagen sich entsprechend in der Kalkulation nieder. Mitterlehner: „Mit einem vier Mal höheren Gaspreis und doppelt so hohen Strompreisen in der EU gegenüber den USA hat es die Industrie schwer, am Standort Europa im internationalen Wettbewerb auf Dauer mitzuhalten. Firmen wie die Voest investieren in den USA.“

Vor zehn Jahren hatte Europa an der weltweiten Stahlerzeugung noch einen Anteil von 23 Prozent, mittlerweile liegt die Quote bei elf Prozent. Gleichzeitig wurde die weltweite Produktion um 80 Prozent hochgefahren.