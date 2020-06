Aufsicht braucht "mehr Biss"

Die kalte Jahreszeit nähert sich mit großen Schritten und hat in ihrem Schlepptau die alljährliche Diskussion über zu hohe Strom- und Gaspreise. Die Arbeiterkammer legt vor: "Wer die hausgemachten Ursachen hoher Preise wirklich bekämpfen will, muss für ein Wettbewerbsrecht mit Biss sorgen", sagt AK-Präsident Herbert Tumpel. Die Bundeswettbewerbsbehörde und die E-Control müssten endlich jene Instrumente in die Hand bekommen, die sie tatsächlich brauchen.

Konkret geht es Tumpel um die sogenannte Beweislastumkehr: Nicht die Wettbewerbshüter, sondern die Energieunternehmen selbst müssten beweisen, dass ihre Preisgestaltung fair sei.

Dem deutschen Bundeskartellamt steht dieses rechtliche Instrument bereits seit rund fünf Jahren zur Verfügung. "Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht", sagt Deutschlands oberster Wettbewerbshüter Andreas Mundt. In einem Verfahren gegen Energieunternehmen wegen zu hoher Gaspreise im Jahr 2008 habe man insgesamt zwei Millionen Haushalte mit rund 450 Millionen Euro entlasten können.