Energiehaushalt in Österreich für den Winter gesichert

Russland ist einer der größten Exporteure von fossilen Energieträgern. Für Europa ist der staatlich kontrollierte Gazprom-Konzern der mit Abstand wichtigste Einzellieferant. 80 Prozent vom Gas, das wir in Österreich verwenden, kommt aus Russland. Derzeit will Russland den Lieferungen noch nachkommen, ob das so bleibt, ist noch ungewiss.

"Genügend Gas für Haushalte vorhanden"

Vorerst müsse man keine Angst haben, es seien genügend Reserven vorhanden, sagte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der ZiB2 des ORF. "Die Haushalte sind in diesem Winter gesichert und wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit das auch so bleibt."