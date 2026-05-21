Der Iran-Krieg hat Auswirkungen auf die Energieversorgung der ganzen Welt. Gestiegene Treibstoffpreise lassen Transportkosten für viele Warten steigen. Aber auch die Preise für Erdgas sind nun höher. Bleibt das längere Zeit so, führt das üblicherweise auch zu steigenden Strompreisen, weshalb Experten zur Kontrolle eigener Lieferverträge aufrufen.

Was genau soll und kann man als Privatkunde nun tun? Wie kann man den eigenen Energiebezug gegen Krisen wie die aktuelle wappnen?

E-Control-Vorstand Michael Strebl im Gespräch

Fragen wie diese beschäftigen momentan wahrscheinlich viele Strom- und Gaskunden. Der KURIER veranstaltet deshalb am 21. Mai einen Energie-Chat zu dem Thema. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei per Videochat Fragen an Michael Strebl richten. Der Vorstand der E-Control und langjähriger Geschäftsführer von Wien Energie wird eine Stunde lang Fragen von KURIER-Leserinnen und -Lesern beantworten.