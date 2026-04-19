PV-Anlage mieten statt kaufen: Nachfrage durch Iran-Krieg verdoppelt

Bei all dem Gerede um Spritpreise in den vergangenen Tagen wird oft darauf vergessen, dass die größte Energiequelle, die der Menschheit zur Verfügung steht, jeden Tag kostenlos vom Himmel herab scheint. In dem Bestreben, weniger abhängig von steigenden Energiepreisen zu sein, denken immer mehr Einfamilienhausbesitzer daran, sich mit Photovoltaikanlage und Batteriespeicher auszustatten. Die Nachfrage nach diesen Technologien ist durch den Iran-Krieg gestiegen. Oft fehlen die finanziellen Mittel, um eine Investition im fünfstelligen Bereich locker stemmen zu können. Es gibt aber Alternativen zur Sofortzahlung: Mietmodelle und Ratenkauf.

Der Vermieter kümmert sich um alles Einer der größten heimischen Anbieter eines Mietmodells ist der Verbund. Wie mehrere andere Unternehmen auch, nimmt er Kunden die Planung, Installation und Wartung einer PV-Anlage am eigenen Hausdach ab und kümmert sich um Genehmigungen, Netzanschluss und Förderungen. Der Kunde zahlt eine fixe Miete und erhält den selbst produzierten Strom ansonsten kostenlos. „Wir wollen allen Kundengruppen die Gelegenheit bieten, Teil der Energiewende zu werden“, sagt Marco Vitula, Geschäftsführer von Verbund Energy4Customers. Die Tochtergesellschaft des Energiekonzerns bündelt seit 2025 das Privatkundengeschäft bei Photovoltaik. Zuvor wurde PV-Vermietung auch unter der Marke „Hallosonne“ angeboten. 2025 hat Verbund außerdem den Anbieter Solavolta zu 100 Prozent übernommen. Er agiert weiterhin selbstständig und übernimmt die Installationen für Verbund-Privatkunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verbund Marco Vitula leitet Verbund Energy4Customers.

195 Euro pro Monat, 12 Jahre lang Einfamilienhausbesitzern werden Solarkraftwerke am Dach mit Größen von 6 bis 40 Modulen angeboten, erklärt Vertriebsleiter Harald Pendl. Haushalte, die einen Jahresstromverbrauch von rund 9.000 Kilowattstunden mit einer eigenen PV-Anlage samt Speicher abdecken wollen, können ungefähr mit einer Monatsmiete von 195 Euro rechnen. Die Laufzeit beträgt 12 Jahre, danach gibt es eine Kaufoption. Für einen symbolischen Betrag von 29 Euro geht die Anlage in den Besitz des Hauseigentümers über. Wer genug Geld übrig hat, kann auch frühzeitig aus dem Vertrag aussteigen und einen Restbetrag zahlen. Wird das Haus während der Laufzeit verkauft, übernimmt der Käufer im besten Fall den Mietvertrag. Wenn nicht, wird es etwas kompliziert.

Fördersituation bei Photovoltaik Die große bundesweite Förderung für PV-Anlagen läuft 2026 – wie 2025 – in drei Fördercalls ab. Der erste davon startet am 23. April. Insgesamt soll der Fördertopf 60 Millionen Euro schwer sein. Wie hoch die Summe tatsächlich sein wird, ist fraglich denn: „2025 wurden die Budgets nachdotiert. Das Gute daran war, dass alle Förderanträge genehmigt worden sind“, sagt Helmut Katzenberger vom Photovoltaik-Spezialist Enerix Oberösterreich. Weniger gut sei, dass das Fördersystem sehr verwirrend sei. Neben dem bundesweiten EAG-Investitionszuschuss erhalten Privatpersonen auch je nach Bundesland Förderungen, für die es ganz unterschiedliche Bedingungen gibt. Die Einreichung von Förderanträgen sei komplex, weshalb der Experte dazu rät, sich sehr genau zu informieren. Immerhin, die Lage habe sich bereits deutlich verbessert. Viele PV-Firmen bieten ihren Kunden aber an, die Behördenwege gegen Gebühr zu übernehmen. Das werde auch gerne in Anspruch genommen. Beim ersten Fördercall 2026 werden 40 Millionen Euro vergeben, beim 2. Call sind es nur mehr 12 Mio., beim 3. Call 8 Mio. Euro. Die Summen der letzten beiden Fördercalls seien viel zu gering, kritisiert Katzenberger. Wird hier nicht erneut nachdotiert, werden heuer sicherlich nicht alle Projekte Förderungen erhalten. Eine eigene PV-Anlage zahle sich aber auch ohne Förderung aus, so Katzenberger. Außerdem seien die Komponenten dafür derzeit sehr günstig: „So billig wie jetzt wird es nicht mehr.“

Insgesamt zahlt man mehr als, wenn man die Anlage sofort kaufen würde. Dafür erhält man einen umfassenden Service, erspart sich viel Aufwand und hat planbare Kosten. Schäden, die etwa durch Stürme oder Hagel entstehen können, sowie technische Defekte sind abgedeckt. Die Monatsmiete bleibt über die Jahre gleich. „Das Inflationsrisiko nehmen wir auf uns“, so Vitula. Außerdem erhalten Kunden alles aus einer Hand. Auch Systemerweiterungen wie Wallboxen zum Laden von E-Autos oder Wärmepumpen werden (teilweise gemeinsam mit Partnerunternehmen) angeboten. „Und wir wollen sukzessive Innovationen auf den Markt bringen“, etwa bei Energiemanagement-Apps für Kunden.