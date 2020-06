Endlich Licht: Eurozone kämpft sich aus Rezession heraus

Die heimische Wirtschaft ist um 0,2 Prozent gewachsen und damit weniger deutlich als Haupthandelspartner Deutschland. Die deutsche Wirtschaft hat sich allerdings in den Quartalen davor schlechter entwickelt als die österreichische. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Nachbarn: In Deutschland gaben die Verbraucher mehr Geld aus, der private Konsum legte zu. Die Österreicher halten sich dagegen zurück, die Ausgaben der privaten Haushalte stagnieren. „Die Deutschen hatten eine höhere Sparquote, das Ersparte wird jetzt angeknabbert“, erklärt Marcus Scheiblecker vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). Dafür hätten sich in Österreich die Exporte besser entwickelt. Bei den Ausfuhren in die USA gebe es einen regelrechten Boom.

Das heimische Wachstum von 0,2 Prozent ist zwar nicht fulminant, „aber wir sind besser als ursprünglich gedacht“, sagt Christian Keuschnigg, Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS). Keuschnigg kann mittlerweile „mit einiger Sicherheit“ davon ausgehen, dass das vorausgesagte Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im Gesamtjahr zu schaffen ist. „Im Juni war das noch sehr unsicher“, sagt der Ökonom.

Für große Euphorie gibt es dennoch keinen Grund, vor allem was den Arbeitsmarkt betrifft. „Das Wachstum reicht noch nicht aus, um die Arbeitslosenraten nach unten zu bringen“, so Keuschnigg. Das gilt für die Eurozone wie auch für Österreich.