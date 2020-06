Ende der Milchquote: Der Preis ist wieder heiß

Willkommen im freien Milch-Markt. Ab April 2015 fallen in der EU die nationalen Lieferbeschränkungen für die Milchbauern. Die Produktionsmenge in der EU wird daher steigen. Laut Schätzungen sollen allein in Österreich in den kommenden Jahren zwischen 15 und 25 Prozent mehr Milch an die Molkereien geliefert werden.