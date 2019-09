Empfehlungen an nächste Regierung: Bruno Kreisky lässt grüßen

Reformpunkte

Daraus leitet die Agenda Austria mehrere Reformpunkte ab, die sich dann allerdings schon etwas weniger nach Bruno Kreisky anhören.

Erstens: Die Agenda Austria fordert, dass insgesamt die Steuern auf Arbeit im Ausmaß von acht bis neun Milliarden Euro gesenkt werden sollten, um die Belastung auf das Niveau der Eurozone zu senken. Einem Durchschnittsverdiener würden laut Agenda Austria so rund 3.100 Euro mehr im Jahr übrig bleiben. Damit die Entlastung nicht gleich wieder verpufft, müsse die Steuersenkung mit der Abschaffung der kalten Progression einhergehen.

Zweitens: Reformiert sehen will die Denkfabrik auch das Pensionssystem. Gefordert wird eine Senkung der Abgabenlast, was freilich zwangsläufig zu Einsparungen führen müsse. Damit diese Einsparungen nicht in einer niedrigeren Pension enden, müsse daher die steigende Lebenserwartung beim gesetzlichen Pensionsantrittsalter berücksichtigt werden.

Die Agenda Austria fordert daher, das gesetzliche Pensionsantrittsalter ab sofort jedes Jahr um zwei Monate anzuheben, bis 67 Jahre erreicht sind. Anschließend wäre das gesetzliche Pensionsantrittsalter automatisch an die zunehmende Lebenserwartung anzupassen. Das System wäre laut der Denkfabrik so zu gestalten, dass die in der Pension verbrachte Zeit zwar weiter steigt, aber das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Pension gleichbleibt.