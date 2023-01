Elon Musk in Zeugenstand bei Prozess zu Anlegerklage

Die kurze Zeit im Zeugenstand am Freitag erlaubte einige Einblicke in Musks Verteidigungslinie. So beharrte er darauf, dass die auf 240 Zeichen beschrĂ€nkte LĂ€nge der Twitter-Nachrichten keine ausfĂŒhrlichen ErklĂ€rungen zulasse. Sein Anwalt hatte bereits im EröffnungsplĂ€doyer gesagt, der Satz "Finanzierung gesichert" gehe nur auf eine unglĂŒckliche Wortwahl unter Zeitdruck zurĂŒck, wĂ€hrend Musk etwas anderes gemeint habe. Der Anwalt der KlĂ€ger erinnerte den Tesla-Chef in der Befragung daran, dass er auch bei Twitter korrekte Angaben zu seinem Unternehmen machen mĂŒsse.

Zugleich versuchte Musk, generell einen Einfluss seiner Tweets auf Anleger in Frage zu stellen. "Nur weil ich etwas twittere, bedeutet es nicht, dass Leute das glauben oder entsprechend handeln werden", sagte er. So habe er einmal bei Twitter geschrieben, er halte die Tesla-Aktie fĂŒr zu teuer - und der Kurs sei danach weiter gestiegen, sagte Musk. TatsĂ€chlich war die Aktie an dem Tag im Mai 2020 nach Musks Tweet zunĂ€chst um ĂŒber zehn Prozent gefallen, bevor es spĂ€ter wieder nach oben ging.