Neue Arbeitswelt: Zeit statt Geld

Wimmer ortet auch Appetit anderer Branchen: „Das Echo aus anderen Gewerkschaften ist sehr positiv, ich erwarte den einen oder anderen Vorstoß auch in anderen Lohnrunden.“ Eine der ersten Adressen dafür ist die größte Metallbranche, die Maschinen- und Metallwarenindustrie mit rund 120.000 Beschäftigten. Dort soll das Thema bei der Herbstlohnrunde – die auf Gewerkschafterseite von Wimmer und Proyer verhandelt wird – aufs Tapet kommen. Der oberste Arbeitgebervertreter der Branche, Christian Knill, will sich aber noch nicht festlegen: „Es ist noch zu früh für eine Bewertung des Modells in der Elektroindustrie. Aber die Freizeitoption würde gut zu unserem Thema altersgerechte Arbeitszeitmodelle passen.“

Noch offen ist in der Elektroindustrie, ob man den Tausch später auch einmal rückgängig machen kann. Proyer: „Ein einmaliger Rücktausch sollte möglich sein.“