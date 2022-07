Elektrohändler Conrad schließt in Österreich 5 seiner 6 Filialen

Der Elektronikhändler Conrad schließt mit Ende des Jahres fünf seiner sechs Filialen in Österreich. Nur die Filiale in Linz soll bestehen bleiben. Dafür will man sich bei Conrad Electronic Österreich verstärkt auf den Onlinehandel konzentrieren, heißt es in einer Aussendung vom Dienstag über die bereits mehrere Medien berichteten. Zudem will die Gruppe ihre B2B-Beschaffungsplattform für technischen Bedarf weiter ausbauen.

"Veränderte Einkaufsgewohnheiten"

"Diese Entscheidung ist uns vor allem wegen unserer Mitarbeitenden sehr schwer gefallen, aber letztlich kommen wir an diesen veränderten Einkaufsgewohnheiten nicht vorbei", wird der Conrad Österreich Geschäftsführer Markus Zettl zitiert. Die Zahl der betroffenen Beschäftigten wird in der Mitteilung nicht genannt.