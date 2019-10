Elektro-Trend: Das vergessene Potenzial der Gasautos

Ein Schattendasein fristen Gasautos aber nur in Europa, wo insgesamt knapp über zwei Millionen Stück auf den Straßen unterwegs sind, die Hälfte davon allein in Italien. Weltweit sind es nach Angaben des Verbandes NGV Global (Natural Gas Vehicles) 27,8 Millionen Fahrzeuge, also deutlich mehr als Elektroautos, von denen es weniger als sechs Millionen gibt. "In Österreich sind laut NGV Global rund 11.500 Gasautos unterwegs, das ist halt eine ziemliche Nische", sagte Jurik. Im Vorjahr seien in Österreich nur 650 Gasautos neu zugelassen worden - dabei habe es eigentlich lange Bestelllisten gegeben, aber aufgrund des Abgasskandals sei die Typisierung der Fahrzeuge komplett umgestellt worden und es sei deswegen zu Lieferproblemen gekommen, die aber mittlerweile beseitigt seien. In der ersten Jahreshälfte 2019 seien bereits so viele Gasautos verkauft worden wie im gesamten Vorjahr.