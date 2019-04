Gas-Auto: Mit Hochdruck unterwegs

Was viele nicht wissen: Heute fahren Erdgas-Autos mit sogenanntem CNG (compressed natural gas) und nicht mehr wie in den 1980er-Jahren mit LPG, als Autogas bekannt. „Das war tatsächlich gefährlich, weil es schweres Gas war, das sich am Boden absetzte und daher leichter explodierte“, sagt Sattler. CNG aber steige rasch auf und sei somit viel sicherer. CNG-betriebene Fahrzeuge dürften auch in alle Parkgaragen einfahren.

4,5 Kilogram Erdgasverbrauch pro 100 km leuchtet auf der elektronischen Bordanzeige auf. Das ist tatsächlich nicht viel. Und spart Geld. Denn Erdgas ist etwas billiger als Benzin. Je nach Tankstelle kostet ein Kilo Erdgas 0,9 bis 1,07 Euro, Benzin derzeit zumindest 1,18 Euro je Liter. Bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern erspart ein Gas-betriebenes Auto also 533 Euro.

Die Erdgas-Tankfüllung reicht für rund 380 Kilometer. Von Wien nach Oberösterreich komme ich also problemlos mit Erdgas. Sogar ein Bergstraßen-Test, auf den ich meinen Bruder einlade, geht sich damit aus. „Das fährt ja wie auf Schienen. Straßenlage perfekt“, lautet sein Urteil. Und perfekt sind auch die Bremsen. Das bekommen wir zu spüren, als mein Bruder in dem Automatik-Fahrzeug irrtümlich kuppeln will, aber auf die Bremse steigt: Rumms und wir stehen mitten auf der Straße. Kein Schleudern, kein Rutschen.

Zurück nach Wien geht sich mit der Gas-Tankfüllung freilich nicht mehr aus. „Ihr Tank reicht noch für 40 km. Soll ich Sie zu einer Tankstelle führen?“, fragt die elektronische Anzeige. „Ja“. Dann kommt Enttäuschung auf. Denn obwohl es rund 160 Erdgas-Tankstellen, verteilt über ganz Österreich, gibt, ist keine auf der Westautobahn zu finden. Das liege daran, dass die meisten Erdgasautos von Unternehmen betrieben werden, die die Fahrzeuge auf kurzen Strecken einsetzen. „Die fahren gar nicht auf die Autobahn“, sagt OMV-Manager Sattler. Abfahren also. Oder doch auf Benzin umstellen? Umstellen ist eigentlich das falsche Wort. Das Auto macht das von selbst. Ohne, dass man irgendetwas bemerkt, fährt der Audi mit Benzin weiter.