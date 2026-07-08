Einsamkeit hinter Gittern: Wirecard-Boss Braun jammert über U-Haft

Es ist der 270. Verhandlungstag im Prozess um den Zusammenbruch des früheren Zahlungsdienstleisters Wirecard und Ex-Boss Markus Braun wirkt müde. Der Mann, der einst als Börsenstar von Aktionären gefeiert wurde, trägt heute noch keine Gefängniskleidung. Seit Juli 2020 sitzt der aus Österreich stammende Ex-Konzernchef in der Münchner Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim. Jetzt spricht er erstmals ausführlich über das, was ihn am meisten belastet.

„Die Hauptherausforderung ist, dass man komplett aus der Familie herausgerissen ist“, sagt Braun bei der Befragung zu seinen persönlichen Verhältnissen. Seine Stimme klingt sachlich, fast emotionslos. Einsamkeit und Isolation – das seien die wahren Strafen der Untersuchungshaft.

Einmal im Monat darf seine acht Jahre alte Tochter ihn besuchen, gemeinsam mit seiner Frau. Von der ist Braun mittlerweile geschieden, allerdings nicht aus entzogener Liebe, sondern aus finanziellem Kalkül: „Das Verhältnis zu meiner Frau und Familie ist unverändert stark“, betont der 55-Jährige. Die Scheidung habe „andere Gründe“ – eine kaum verhüllte Anspielung auf die straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen des Skandals. Vor der Pleite investierte er in Immobilien wie in ein Luxus-Chalet in Kitzbühel und in Kunst. Ein großer Teil davon ist eingefroren.