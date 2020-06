Einkaufszentren: Der Boom geht weiter östlich weiter

Das letzte Riesen-EKZ auf der Grünen Wiese war in Österreich das G3 Shopping in Gerasdorf bei Wien, das 2012 mit zirka 70.000 Quadratmetern Fläche aufgesperrt hat. Vor wenigen Tagen eröffnet wurde die Erweiterung des Fischapark in Wiener Neustadt. 2014 werden in Wien das EKZ am Hauptbahnhof, das Citygate (21. Bezirk) und das Goldene Quartier (endgültig) eröffnen. Das Auhofcenter im 14. Bezirk wird ausgebaut. Neue Flächen kommen durch das Mariandl Wachau ( Krems), KISS ( Kufstein), Kitz Galleria ( Kitzbühel) sowie Ausbauten bei Leoben City Shopping, Villagio ( Parndorf) sowie Fachmarktzentren in Frauenkirchen, Zams, Parndorf, Perg und Knittelfeld.