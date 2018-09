Eine rot-weiß-rote Klagewelle gegen VW

Heute, Dienstag, genau vor drei Jahren hat die US-Umweltbehörde EPA den Mega-Skandal rund um die Abgasmanipulation bei Dieselfahrzeugen des Volkswagenkonzerns aufgedeckt. Jetzt muss sich der Wolfsburger Autobauer auch in Österreich warm anziehen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums die größte Klagewelle in der österreichischen Justizgeschichte gestartet. Der VKI hat vor wenigen Tagen für 9872 betroffene Fahrzeughalter 16 Sammelklagen auf Schadenersatz und Haftung für Folgeschäden bei allen 16 Landesgerichten eingebracht. Das hat zwei Gründe: Erstens verjähren Schadenersatzansprüche nach drei Jahren. Und zweitens kann ein ausländischer Konzern nur bei jenen Gerichten geklagt werden, in deren Sprengel der Pkw dem Käufer übergeben wurde.

„Die Manipulationen von VW sind unerhört. Man muss den Amerikanern dankbar sein, dass sie das aufgedeckt haben“, sagt Sozialministerin Hartinger-Klein. „Die Konsumentenrechte gehen aber ins Leere, wenn sie nicht durchgesetzt werden.“

Sie spielt dabei auf das Verhalten des VW-Konzerns an, der auf die Forderungen des VKI nicht reagierte.

„Es gab bei VW keine Bereitschaft für eine außergerichtliche Entschädigung“, sagt VKI-Chefjurist Thomas Hirmke. Nun wird für die Autobesitzer 20 Prozent des Kaufpreises als Schadenersatz (Wertminderung am Pkw) gerichtlich eingefordert. Auch wird VW vorgeworfen, Käufer getäuscht und falsche Abgasangaben im Typenschein angeführt zu haben. Hätten die Kläger das gewusst, hätten sie die Fahrzeuge nicht zum ursprünglichen Kaufpreis angeschafft.