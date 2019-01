Ex-Bankerin an der Spitze der neuen Staatsholding ÖBAG?

Ortner ist im Management der Tiroler Haustechnik-Gruppe Ortner ihres Vaters. Sie soll ebenfalls auf einem ÖVP-Ticket in den Aufsichtsrat einziehen.

Catasta kann nicht in die ÖBAG, da PwC die OMV-Tochter Borealis prüft. Die ÖBAG ist die mit Abstand größte Industrieholding des Landes und managt die Beteiligungen der Republik Österreich an OMV, Telekom Austria, Post, BIG, Casinos Austria sowie indirekt den Verbund.

Noch offen ist, ob der ehemalige Magna-Manager und Russland-Unternehmer Siegfried Wolf wieder in den Aufsichtsrat kommt. Er gilt wie berichtet als Favorit von Bundeskanzler Kurz, allerdings gibt es in der ÖVP viel Kritik an Wolf. Wolf saß bereits im Aufsichtsrat der "alten" ÖIAG, der sich selbst erneuerte und aus dem ein Freundesverein wurde.

voestalpine-General Wolfgang Eder hatte der ÖVP abgesagt. Weiterer schwarzer Kandidat ist der ehemalige Hofer-Boss Günther Helm.

Von den sechs Kapitalmandaten werden vier von der ÖVP und zwei von der FPÖ besetzt. Die drei Belegschaftsmandate werden aus den Betriebsräten von OMV, Telekom und Post besetzt.

Die FPÖ hat ihre beiden Kandidaten wie berichtet bereits nominiert: Den oberösterreichischen Wärmepumpen-Unternehmer und Strache-Trauzeugen Karl Ochsner sowie den ehemaligen Strabag-Manager und Immobilienunternehmer Christian Ebner.