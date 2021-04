Eine Causa, zwei Staatsanwaltschaften

Für Verwunderung innerhalb der Justiz sorgt indes nicht erst seit Montag eine Zweigleisigkeit: Einerseits hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bereits knapp nach dem Zusammenbruch der Bank die Ermittlungen an sich gezogen und führt mittlerweile schon etwas mehr als 30 Beschuldigte rund um die Ex-Bankchefs Martin Pucher und Franziska Klikovits. Andererseits liegen die Anzeigen der ÖVP gegen Doskozil und Ettl sowie der SPÖ gegen Nationalbank-Gouverneur Gottfried Haber jeweils wegen Verdachts der Falschaussage (§ 288 StGB) im U-Ausschuss bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt (bei Haber wird noch geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt).

Laut Zuständigkeitskatalog ist das gedeckt, aber sachlich schwer nachvollziehbar. „Warum die Causen in Eisenstadt liegen“, solle man dort erfragen, heißt es aus der WKStA. In Eisenstadt scheint man nicht abgeneigt, die Abtretung an die WKStA sei möglich.