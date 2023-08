Eine App für die individuelle Finanzplanung

Eine hohe Inflation, gepaart mit relativ niedrigen Sparzinsen und einer relativ hohen Abneigung in der Bevölkerung gegenüber Wertpapieren: In diesem aktuellen Szenario kommt es bei vielen Österreichern zu einem Wertverlust ihres Vermögens. „Die meisten lassen Chancen liegen, es kugelt viel Geld auf den Konten herum“, sagt Wolfgang Ellmaier. Der studierte Wirtschafter ist selbstständiger Vermögens- und Unternehmensberater in Wien und will helfen, Bewusstsein für die Lage zu schaffen und finanzielle Vorsorge zu betreiben. Nicht nur, was die kurzfristige Veranlagung betrifft; sondern auch die finanzielle Lage in der Pension.

Dazu hat er 3 Jahre lang eine spezielle Applikation namens WELL+ entwickelt. Seit einigen Monaten ist sie marktreif, der KURIER unterzog sie einem kleinen Test.