Lohnverhandlungen: Eine allerletzte Chance für die Laudamotion-Crews

Im Kampf um die Basis Wien der Billig-Airline Laudamotion sind die Gräben tief. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) forderte die Gewerkschaft Vida zu einem neuerlichen Verhandlungsversuch für einen billigeren Kollektivvertrag für Mittwoch auf. Der Mutterkonzern Ryanair verlängerte die Deadline für die Airbus-Basis und die 500 Mitarbeiter bis Mittwoch.

Dass Mitarbeiter gegen die Gewerkschaft demonstrieren, dürfte bisher in Österreich noch nicht vorgekommen sein. Mehr als hundert Piloten und Flugbegleiter versammelten sich in ihren Univormen vor der Parlamentsbaustelle und marschierten zu den beiden Parlaments-Pavillons am Heldenplatz. Sie appellierten an Vida, dem KV zuzustimmen. Die vom Management abgelehnte Betriebsratschefin Kerstin Hager sagte dazu jedoch, sie sei erschüttert, wie das Unternehmen die Belegschaft „für Propagandazwecke missbraucht“. Bord-Kollegen hätten sie informiert, in den Tagen vor der Demo hätte es geheißen, eine Teilnahme werde Seitens des Unternehmens mit Wohlwollen aufgenommen. Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber dementierte.

Vida betonte wieder die Verhandlungsbereitschaft.

Derzeit hängt der Betriebs-KV für Laudamotion, den WKÖ und Vida ausverhandeln müssten, nur noch an Details. Bei den Flugbegleitern stimmte die Gewerkschaft einem Krisenbeitrag von zehn Prozent Lohnreduktion bis 2023 zu. Die Gespräche scheiterten am Einstiegs-Grundgehalt (ohne Flugstunden). Ryanair besserte zuletzt auf 1371 Euro brutto im Monat nach, Vida fordert 1440 Euro. Hier handelt es sich um ein Grundgehalt, falls keine einzige Flugstunde im Jahr absolviert wird. Kein einziger Mitarbeiter werde so wenig fliegen, argumentiert Gruber. Für den Fall einer weiteren Pandemie gebe es ohnehin Kurzarbeit.

Laudamotion hat die Kurzarbeit für die Belegschaft allerdings bereits abgemeldet und die Mitarbeiter "vorsorglich" zur Kündigung angemeldet.