Ein- und Ausatmen der Börsen nutzen

An 15 Marathons hat er schon teilgenommen. Für den am vergangenen Wochenende in New York bekam er keinen Startplatz. Schließlich ist Heiko Thieme schon 71. Schier endlose Ausdauer hat der aus Deutschland stammende Portfoliomanager und Anlageberater, der seit Jahrzehnten in New York tätig ist, wenn es um Finanzmärkte geht. Thieme über das Ein- und Ausatmen der Börsen, amerikanische Zinsen und den deutschen Sparkurs.

KURIER: Sie sind bekennender Optimist. Sehen Sie nicht trotzdem Crashgefahren?

Heiko Thieme: Ich bin rationeller Optimist, das heißt, ich kann das begründen. Crashes mit Kursverlusten von 40 Prozent in kurzer Zeit kommen relativ selten vor. Für die Jahre 2015 und 2016 sehe ich das nicht. Es sei denn, wir hätten Terrorismus oder Kriege.

Viele Börsen sind trotz Rückschlägen heuer gut gelaufen. Ist trotzdem eine Jahresendrallye drinnen?

Ja, es geht weiter. Wir kommen jetzt in die stärkste Börsenphase. Seit 1950 bis heute brachte die Zeit von Ende Oktober bis Ende April durchschnittlich 7,6 Prozent. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht jetzt auch so sein sollte.

Also jetzt investieren?

Eigentlich ist es schon etwas spät, jetzt muss man schon etwas tüfteln. Man muss das Ein- und Ausatmen an den Börsen ausnützen und bei Korrekturen kaufen. Bis Ende des Jahres sind noch fünf Prozent Plus drinnen.

Der US-Dollar hat zum Euro deutlich gewonnen. Wo geht da die Reise hin?

Ich gehe von der Parität von 1:1 bis zum Jahr 2020 aus. Goldman Sachs sagt 2017, ich sage etwas später. Amerika ist zur Wachstumslokomotive der Industrieländer geworden. Durch das Schiefergas hat Amerika enorme Vorteile. Europäische Firmen denken um und bauen Produktionen in den USA auf.

Wann wird die US-Notenbank den Leitzins erhöhen?