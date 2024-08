Ein-Personen-Unternehmen: Nur 56 Prozent arbeiten in Vollzeit

Österreichs Wirtschaft wird immer kleinteiliger. Rund 60 Prozent aller Firmen in Österreich bestehen aus nur einer Person. Konkret ist die Zahl der so genannten Ein-Personen-Unternehmen (EPU) im Vorjahr erneut leicht auf insgesamt 357.285 angestiegen, geht aus aktuellen Daten der KMU Forschung Austria hervor. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es erst 315.900.

Späte Gründungen

Was auffällt: Die Gründungen erfolgen immer später und es sind vermehrt Frauen, die sich selbstständig machen. So gaben die Einzelunternehmer/innen an, durchschnittlich im Alter von fast 37 Jahren gegründet zu haben. Bei jenen, die 2010 oder später den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, liegt der Durchschnitt bei über 41 Jahren. Das immer spätere Gründen sei seit Längerem zu beobachten, so Eva Heckl von der KMU Forschung Austria, die im Auftrag der WKÖ den Bericht erstellt hat.