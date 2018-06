Ein Österreicher an der Spitze der bestbezahlten Manager

2017 hat er gleich um 200.000 Euro weniger verdient als im Jahr davor. Sorgen muss man sich um Severin Schwan allerdings wirklich nicht machen. Mit umgerechnet 13 Millionen Euro führt der Österreicher, der seit zehn Jahren den Schweizer Pharmariesen Roche lenkt, die Liste der bestbezahlten Manager in Europa an. Das geht aus einer Analyse des Beratungsunternehmens hkp hervor, das die Vergütungen von insgesamt 73 börsenotierten Unternehmen aus elf europäischen Ländern verglichen hat. Österreichisches Unternehmen war keines dabei.

Die Analyse zeigt: Die Schweiz ist und bleibt für Manager ein Paradies, was die Vergütungen betrifft. Unter den Top-5 sind gleich drei Schweizer Konzerne zu finden (siehe Grafik unten). Roche-Boss Schwan (geboren in Hall in Tirol) hat gute Chancen, auch für heuer eine Top-Gage zu beziehen. Im Rückblick auf das erste Quartal fand er die Nachfrage nach den neuen Medikamenten des Konzerns als „besonders erfreulich“. So erfreulich, dass die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben wurde. Und, was für die Gagen-Bestandteile, die nicht fix sind, wirklich wichtig ist: Durch die US-Steuerreform wird der Roche-Gewinn heuer stärker wachsen als der Umsatz.