Ein billigerer Euro hilft der Konjunktur auf die Beine

Die Kritiker gehen mit Mario Draghi hart ins Gericht. Der Italiener an der Spitze der Europäischen Zentralbank ( EZB) wolle aus dem Euro eine Weichwährung machen – ähnlich der früheren Lira. Und außerdem falle es unter verbotene Staatsfinanzierung, wenn die EZB Staatsanleihen kauft. Für andere dagegen macht „Super Mario“ alles goldrichtig. Etwa, wenn die EZB am kommenden Montag beginnt, in großem Stil Wertpapiere wie Staatsanleihen aufzukaufen. Pro Monat werden 60 Milliarden Euro dafür ausgegeben. Bis Ende des Kaufprogramms im Herbst 2016 werden es 1,14 Billionen Euro sein.

Wenn Draghi Banken Wertpapiere abkauft, verfolgt er mehrere Ziele. Vom eingenommenen Geld sollen die Institute mehr Kredite vergeben, was die Konjunktur in der Eurozone ankurbeln soll. Kommt die Konjunktur in Schwung, sollte auch die Inflation, die Euro-Banker aktuell als gefährlich niedrig einschätzen, steigen.

Ganz reale Auswirkungen gibt es jetzt schon: Weil in der Eurozone die Zinsen und Anleiherenditen noch länger winzig bleiben werden, ziehen sich Investoren scharenweise aus dem Euro zurück. In den USA winkt heuer immerhin die erste Zinserhöhung seit der Finanzkrise. Am Freitag fiel der Euro-Kurs bereits den siebenten Tag in Folge und erreichte am Nachmittag mit 1,0866 den tiefsten Stand seit Spätsommer 2003. Mit ein Grund waren auch die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten, die sehr gut ausfielen und eine Zinserhöhung in den USA noch wahrscheinlicher machten.