Eigenmarken sind für Agrarproduzenten „das große Problem“

Eine weitere Schwierigkeit sei auch, dass oft nicht österreichische Produzenten zum Zug kämen, obwohl ein solcher Eindruck vermittelt werde, sondern Billigeinkäufe aus dem EU-Binnenmarkt getätigt würden. Köstinger betonte, sie unterstütze eine europäische Herkunftskennzeichnung, wie es sie schon für Frischfleisch gebe, auch für Milch(produkte).

Der Kommissionsvorschlag sei „ein Schritt in die richtige Richtung“. Das Dossier werde eine der Prioritäten der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. Derzeit würden Bauern vom Handel vielfach erpresst. „Das ist mit ein Grund, warum niemand an die Öffentlichkeit geht mit dem Thema. Jeder weiß, wenn er sich da zu Wort meldet, ist er einfach nicht mehr gelistet im Lebensmittel-Einzelhandel“, so die Ministerin.

Sie wünscht sich daher eine Whistleblower-Hotline bei der Bundeswettbewerbsbehörde, damit sich jeder, der erpresserischen Zuständen ausgesetzt ist, dort melden könne.