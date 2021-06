Ex-Casinos-Chef Leo Wallner gestorben

Casinos

Karl Heinz Grasser

Diekonnte er in all den Jahrzehnten von einem halbseidenen Unternehmen in einen Konzern mit Bedeutung über die Grenzen hinaus umformen. So ist die Gruppe einer der größten Steuerzahler des Landes. Mit Vehemenz und Nachdruck verteidigte er das Glücksspielmonopol der, zuletzt 2006 gegen eine Initiative des damaligen Finanzministers. Dieses fiel zwar inzwischen, doch neue Anbieter sind wegen Rechtsstreitigkeiten noch immer nicht an den Start gegangen

Weniger gut lief die internationale Expansion der Casinos. Ableger in Argentinien, Australien, Griechenland und Palästina erzielten nie die gehofften Gewinne (was zum Teil aber an den politischen Umständen lag) und wurden geschlossen bzw. verkauft.

Ursprünglich wollte der am 4. November 1935 in Amstetten geborene Wallner Priester werden. Nach dem erfolgreichen Studium an der Wiener Hochschule für Welthandel arbeitete er am Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung. Von 1964 bis 1967 beriet er Kanzler Klaus in Wirtschaftsfragen.