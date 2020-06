Edle Steine sind in der Krise heiß begehrt

Beim Rubin aus Burma etwa gab es in den vergangenen Jahrzehnten Wertentwicklungen von durchschnittlich mehr als acht Prozent pro Jahr. In Mozambique wurden die ersten Rubine erst im Jahr 2009 gefunden. Seit damals haben ihre Preise einen kometenhaften Aufstieg hingelegt (siehe Grafik).

Saphire, die The Natural Gem direkt in den Minen einkauft, haben sich in der jüngeren Vergangenheit um etwa sechs Prozent pro Jahr verteuert. Bei Smaragden gab es Teuerungen um etwa fünf Prozent pro Jahr. Diamanten gelten als „wertstabil“, legen also keine großen Preissprünge hin.