Economist-Bericht: Österreicher sind zufriedener als Deutsche

Die britische Wirtschaftszeitung Economist wagt in ihrer jüngsten Ausgabe einen aktuellen Ländervergleich Österreich gegen Deutschland. Dazu ein Stimmungsbild aus dem Café im Wiener Kunsthistorischen Museum.

Tatsächlich schneidet Österreich aktuell in so manchem Ranking besser ab als der deutsche Nachbar. So war beispielsweise die Bundeshauptstadt Wien auch 2023 wieder die lebenswerteste Stadt der Welt im Ranking der Economist Intelligence Unit. Diese reiht jährlich 173 Städte nach den Kriterien wie Kultur, Umwelt oder Infrastruktur. Von den deutschen Städten schaffte es keine einzige unter die besten zehn. Die Hauptstadt Berlin teilte sich gemeinsam mit Frankfurt Platz 17. Als „wohlhabenden, einladenden Ort“ bezeichnet der Economist Wien. Berlin wiederum nennt er „kantiger und schmutziger als der Rest Deutschlands“.