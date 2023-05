E10-Benzin an Tankstellen in Österreich eingeführt

Gewinnung in Hallein

Seit Ende 2020 wird aus Holzzucker in der Zellstofffabrik von Austrocel in Hallein (Salzburg) Bioethanol gewonnen. Hierbei handelt es sich um Bioethanol aus der sogenannten "Zweiten Generation", also Ethanol, das aus Bio-Abfallprodukten erzeugt wird. Von der "Ersten Generation" ist die Rede, wenn für die Produktion ausschließlich Stoffe gebraucht werden, die auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen.

ARBÖ und ÖAMTC begrüßen die Einführung von E10, Kritik gibt es von Greenpeace.