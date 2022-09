Agrana sieht keine starke Erhöhung der Treibstoffpreise durch E10

In der Bioraffinerieanlage von Agrana in Pischelsdorf (Niederösterreich) werden jährlich rund 1 Mio. Tonnen Weizen und Mais zu Weizenstärkeprodukten und Bioethanol veredelt. Der Zucker-, Fruchtsaft- und Stärkekonzern setzt dabei auf Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft - die vollständige Rohstoffnutzung ist "obere Prämisse", wie Agrana-Vorstand Norbert Harringer erklärt. Zudem verfolge man eine Strategie, die konsequent auf die Anreicherung von hochwertigem Eiweiß ziele.

Der Standort in Pischelsdorf ist grob in vier Segmente unterteilt: Zwei Weizenstärkeanlagen, ein Bioethanol-Werk, sowie eine Anlage zur Produktion von Flüssig-CO2. Für die Produktion werden ausschließlich Reststoffe verwendet, die per se für die menschliche Ernährung unbrauchbar sind, wird seitens der Agrana betont. Die Produktion läuft nach einem konkreten Schema als eine Art "vollintegriertes Konzept", in dessen Rahmen die vollständige Weiterverarbeitung der gebrauchten Rohstoffe und Zwischenprodukte vorgesehen ist.

Der Produktionsprozess beginnt mit der Vermahlung des eingesetzten Getreides. Dabei fällt als Nebenprodukt zunächst Kleie an, welches zu Futtermitteln für den Einsatz in der Landwirtschaft weiterverarbeitet wird. Das für die Weiterverarbeitung aufbereitete Mehl gelangt dann in die Stärkefabrik, in der eine Trennung von Protein und Stärke vorgenommen wird. Dabei entsteht die sogenannte A-Stärke, die in der Nahrungsmittelindustrie (etwa in Form von Gluten) sowie in der Papierindustrie zur Verwendung kommt.

Jene vor allem kleineren Stärkekörner, die in der Fabrik nicht verwertbar sind, bilden dann die Grundlage zur Fermentierung in der Bioethanolanlage. Der Bioethanolproduktion werden zur Auslastung der Fermenter aber noch weitere Weizen- und Maiserzeugnisse zugeführt. Aus dem Destillationsrückstand lässt sich so nicht nur das Bioethanol gewinnen, sondern auch weitere, proteinhaltige Produkte für die Futtermittelindustrie. Bei der Fermentation wiederum bildet sich das biogene Flüssig-CO2 für die Getränkeindustrie.

Die Agrana betont, dass es sich um einen umweltschonenden Prozess handle, nicht zuletzt aufgrund der positiven CO2-Bilanz von Bioethanol. Zu einem Gutteil stoße man biogenes - also bereits im pflanzlichen Wachstum gebundenes - CO2 aus. Dennoch emittiert das Unternehmen in Pischelsdorf jährlich rund 50.000 Tonnen fossiles CO2. Die für die Produktion gebrauchten Rohstoffe stammen zu jeweils etwa einem Drittel aus Österreich und Ungarn, zu einem Viertel aus Tschechien. Beschäftigt sind in der Bioraffinerieanlage gut 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.