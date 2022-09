E-Wirtschaft: Statt Gewinn-Abschöpfung fixe Höchstpreise

Reiner Preisdeckel im Großhandel

Das Modell der Osterreichs Energie setze im Unterschied dazu bei den Großhandelspreisen direkt an. Konkret gehe es dabei um ein zweistufiges Verfahren für die Stundenauktionen, die täglich an den Spotmärkten gemacht werden. Dabei handle es sich um einen Angebotsprozess, in dem Bedarf und Angebot gematcht werden. Das Modell sieht vor, dass der Angebotsprozess im ersten Schritt gleich stattfindet wie bisher, dass die Markteilnehmer also anbieten und entlang der Merit Order gereiht werden, bis die Bedarfe gedeckt sind und die zu lieferenden Mengen für den nächsten Tag feststehen. Das geschehe zunächst auch zu den aktuell hohen Marktpreisen.

In einem zweiten Schritt soll der Marktpreis dann mit einem Höchstpreis überschrieben werden. Der Marktpreis werde derzeit vor allem von den fossilen Energieträger, insbesondere durch Gas, getrieben. Der Höchstpreis gelte dann für alle Erzeuger, auch für die Erneuerbaren Energieträger. Die gelieferten Mengen blieben dadurch unverändert. "Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ein reiner Preisdeckel im Großhandel zu einem Nachfrageüberschuss führen würde", sagte Strugl. Ein künstlich niedrig gehaltener Preis würde demnach die Nachfrage erhöhen.

Jene Kraftwerksbetreiber, deren Gestehungskosten über dem Höchstpreis liegen, müssten dann von den Mitgliedsstaaten kompensiert werden. Der Höchstpreis sei dabei statisch, werde also einmal festgelegt und orientiere sich nicht an den Bewegungen an der Börse.