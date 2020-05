E-Control: Strompreise um bis zu 15% zu hoch

Für den Energieregulator ist dies ein Indiz, dass „der Wettbewerb am Strommarkt nicht so gut funktioniert, wie er sollte“. Vor diesem Hintergrund begrüße er den Vorstoß der Regierung, das Wettbewerbsrecht zu verbessern. Konkret geht es um das Nahversorgergesetz, das bis Ende Februar in Begutachtung ist. Das Gesetz soll die Arbeit der Wettbewerbshüter erleichtern, indem es die Beweisführung umkehrt. Der in seinem angestammten Gebiet marktbeherrschende Energieversorger wird künftig nachweisen müssen, warum etwaige höhere Preise gerechtfertigt sind.

Auf einer anderen Front versucht die E-Control indes mehr Kostenwahrheit in den heimischen Strommarkt zu bekommen. In Zuge einer Branchenuntersuchung sollen die Margen der EVU auf ihre Rechtmäßigkeit durchleuchtet werden. Allein, die EVU wollen ihre Daten nicht preisgeben. Die E-Control sei nicht zuständig, lautet deren Argumentation. Die Höchstgerichte wurden bemüht, Boltz rechnet „noch heuer“ mit einer Entscheidung.

„Keiner will Not leidende Energieunternehmen“, fasst Boltz zusammen, „aber ein kleines Scheibchen ihrer Erlöse könnten sie den Haushaltskunden in Form von Preissenkungen schon weitergeben“.